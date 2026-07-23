Más de 1.000 muertes registradas por brote de ébola en la RDC y Uganda, según OMS

Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados para la cepa Bundibugyo responsable de este brote.

El brote de ébola declarado en mayo ha causado la muerte de más de 1.000 personas en la República Democrática del Congo y Uganda, según informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud.

En total, se han confirmado 2.473 casos del mortal virus en la RDC, incluidos 999 fallecimientos, mientras que en la vecina Uganda se han registrado 20 casos, entre ellos dos muertes, de acuerdo con un informe general de la OMS basado en datos oficiales de ambos países.

El decimoséptimo brote de ébola en la RDC fue declarado el 15 de mayo tras varias muertes en Ituri, y se ha mantenido concentrado en esta provincia nororiental, rica en minerales y asolada por grupos armados.

También se han detectado casos de ébola, que se propaga por contacto estrecho y fluidos corporales infectados, en otras cuatro provincias de la RDC.

Los casos identificados en Uganda correspondían en su mayoría a ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera, y el país afirma que lleva tres semanas sin registrar nuevos casos.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió la semana pasada que el brote, en el último mes, "se ha expandido más rápido que cualquier brote previo" de ébola.

Pese a la intensificación de la respuesta, "el brote sigue adelantado con respecto a nosotros y aún estamos en una fase de ponernos al día", declaró a la prensa el martes Thierno Balde, responsable de la OMS para la gestión del virus Bundibugyo en la RDC.

Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados para la cepa Bundibugyo responsable de este brote.

Sin embargo, la OMS ha señalado "avances alentadores", con ensayos en curso sobre dos posibles tratamientos, una vacuna y una protección posexposición sobre el terreno.