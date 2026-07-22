EEUU abre el camino a reactores nucleares marinos

Estados Unidos anunció el miércoles la creación de un "marco claro" para el eventual despliegue de reactores nucleares marinos.

Estados Unidos anunció el miércoles la creación de un "marco claro" para el eventual despliegue de reactores nucleares marinos, como parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para incrementar la generación de energía nuclear.

Aunque no hay actualmente proyectos comerciales planeados o aprobados, las llamadas centrales nucleares flotantes cada vez generan más interés.

La Administración de Minerales Marinos (MMA, en inglés) del Departamento del Interior anunció la firma de un memorándum de entendimiento con la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, en inglés) para avanzar en el despliegue de reactores en la Plataforma Continental Exterior: alrededor de 1.295 millones de hectáreas frente a las costas del país.

Jeremy Bowen, director de la Oficina de Reactores Avanzados de la NRC, agregó que la creación de "un marco claro" permitirá a las agencias trabajar juntas para asegurar "claridad y confianza para posibles futuros solicitantes".

Estados Unidos anunció el miércoles la creación de un "marco claro" para el eventual despliegue de reactores nucleares marinos, como parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para incrementar la generación de energía nuclear.

Aunque no hay actualmente proyectos comerciales planeados o aprobados, las llamadas centrales nucleares flotantes cada vez generan más interés.

La Administración de Minerales Marinos (MMA, en inglés) del Departamento del Interior anunció la firma de un memorándum de entendimiento con la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, en inglés) para avanzar en el despliegue de reactores en la Plataforma Continental Exterior: alrededor de 1.295 millones de hectáreas frente a las costas del país.

Jeremy Bowen, director de la Oficina de Reactores Avanzados de la NRC, agregó que la creación de "un marco claro" permitirá a las agencias trabajar juntas para asegurar "claridad y confianza para posibles futuros solicitantes".

Canadá, China, Dinamarca, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos trabajan todas en diseños de pequeños reactores modulares marinos, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA).

Pero Rusia actualmente opera la única planta de este tipo, la Academik Lomonosov, en el extremo oriental del país.

Grupos conservacionistas reaccionaron con alarma al anuncio de Washington.

"La administración Trump parece tener un suministro interminable de ideas terribles para maltratar la vida oceánica, y colocar reactores nucleares en viejas plataformas petroleras oxidadas es una de las peores", dijo Nick Katkevich, del Centro para la Diversidad Biológica.

, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA).

Pero Rusia actualmente opera la única planta de este tipo, la Academik Lomonosov, en el extremo oriental del país.

Grupos conservacionistas reaccionaron con alarma al anuncio de Washington.

"La administración Trump parece tener un suministro interminable de ideas terribles para maltratar la vida oceánica, y colocar reactores nucleares en viejas plataformas petroleras oxidadas es una de las peores", dijo Nick Katkevich, del Centro para la Diversidad Biológica.