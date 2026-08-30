Más de 20 personas estarían desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón en EEUU

Para el domingo de la mañana, 62 personas habían sido evacuadas, y otras estaban programadas para evacuar.

Más de 20 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado el domingo.

Las inundaciones azotaron el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado, informó el servicio. Agrega que trabaja con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas y localizar a los individuos en el área afectada.

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El servicio pidió al público cualquier información sobre los desaparecidos, así como de cualquier excursionista que hubiera estado en la zona.

La inundacion comenzo sobre las 14H30 del sabado.

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Para el domingo de la mañana, 62 personas habían sido evacuadas, y otras estaban programadas para evacuar, dijo el Servicio de Parques. No se han reportado heridos hasta ahora.

La agencia advirtió que era posible que se registraran más tormentas y lluvias intensas hasta el lunes, posiblemente llevando a "inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos".