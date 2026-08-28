El director de la Acodeco, Ramón Abadi, confirmó a TVN Noticias que el costo promedio de la canasta básica familiar se ubica actualmente alrededor de los 306 dólares, tras el incremento registrado en las últimas semanas.

El precio de la canasta básica familiar registró un aumento de tres dólares durante la primera quincena de agosto, de acuerdo con la evaluación realizada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el posible impacto del fenómeno de El Niño en la producción y abastecimiento de alimentos.