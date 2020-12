Biden mantendrá en el futuro inmediato los aranceles que Trump impuso a China

"No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a los aranceles", dijo Biden al diario The New York Times, en una entrevista publicada el miércoles.

Durante los cuatro años de mandato de Trump, las relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos, se crisparon fuertemente, y el mandatario estadounidense impuso aranceles a la importación de bienes chinos por valor de miles de millones de dólares.

De su lado, Biden ha sido un duro crítico del historial de violaciones de derechos humanos de China, y los analistas han predicho que su gobierno mantendrá una postura beligerante hacia Pekín.

Desde que ganó las elecciones presidenciales el mes pasado, Biden ha insinuado que impulsará una política comercial que enmendaría las alianzas de Washington con Europa y Asia-Pacífico, en un esfuerzo por unirse a otras democracias para formar un contrapeso a China.