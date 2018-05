Canciller británico inicia en Perú gira por Sudamérica

Johnson asistió a la inauguración del proyecto realizado por la cooperación británica que proveerá de energía eléctrica y agua potable a una escuela comunitaria de Iquitos, junto con el canciller peruano Néstor Popolizio.

Ambos participaron luego de una reunión con el presidente Martín Vizcarra en un centro naval de la Marina, a orillas del río Amazonas en Iquitos, 1,011 kilómetros al noreste de Lima. No hubo declaraciones.

En Iquitos, Johnson y Popolizio visitaron también instituciones vinculadas a la protección y rescate de animales silvestres, y a la investigación científica y tecnológica de los recursos naturales en la región amazónica, informó la cancillería local.

Johnson abogó por la protección de especies amenazadas de extinción y bromeó a través de su cuenta Twitter cuando se fotografió junto a un mono araña o maquisapa y dando una mamadera a un manatí, un mamífero marino.

Sadly I haven’t met Paddington Bear but I did encounter some truly majestic wildlife in deepest Peru, from manatees to the spidermonkey. We must all do more to support endangered species across the world and to #endwildlifecrimepic.twitter.com/lcovHP5uSc