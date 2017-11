Comisionado de la ONU, preocupado por violaciones a los derechos humanos en Guatemala

Al término de una visita al país, invitado por el Gobierno, Al Hussein exhortó al Estado a asegurar el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas.

En una declaración divulgada este domingo, sostuvo que "me preocupa la discusión de un proyecto de ley sobre la consulta con los pueblos indígenas que no está acorde con las normas internacionales de derechos humanos y que no cuenta con el apoyo de las comunidades indígenas de Guatemala".

También "estoy profundamente preocupado que los desalojos forzosos de pueblos indígenas, que no cumplen con los estándares en materia de derechos humanos, han llevado a otras múltiples violaciones de derechos humanos", manifestó.

Advirtió que las mujeres, niñas y niños "son los más expuestos cuando las fuerzas de seguridad, sean públicas o privadas, llegan a sacarles de sus hogares" y que para algunas comunidades "esta es una amarga repetición de los desalojos y el desplazamiento interno que sufrieron durante el conflicto armado" el país (1960-1996).

El comisionado agregó que durante las reuniones que mantuvo con el sector privado les hizo un llamado a que adopten las medidas necesarias para garantizar que las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales no afecten negativamente los derechos humanos y ambientales.

"Me ha preocupado enterarme que las y los jueces que trabajan en varios casos de alto impacto están enfrentando amenazas, campañas de difamación y acoso", expresó, y pidió al Estado protegerles y garantizar que puedan realizar su trabajo libre de presiones indebidas.

Además, añadió, "estamos dando seguimiento a las preocupantes informaciones sobre ataques contra periodistas que encuentro muy inquietantes".

"Pude conocer a un grupo de periodistas, muchos de los cuales han investigado casos de corrupción, particularmente a nivel local. Me han informado detalladamente sobre las amenazas que enfrentan y que reciben incluso a través de las redes sociales", indicó.

El comisionado también expresó su preocupación por la violencia que afecta a la sociedad guatemalteca, particularmente a los jóvenes y a las mujeres.