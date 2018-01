Irán dice que Trump no tiene claro qué decisión tomar sobre el pacto nuclear

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, dijo hoy en Moscú que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene claro qué decisión tomar sobre la permanencia de su país en el pacto nuclear con Irán.

"No me sorprendería que ni el propio Trump sepa qué decisión va a tomar, al igual que no lo saben los europeos", dijo Zarif a su llegada a la capital rusa, donde se ha reunido con su homólogo Serguéi Lavrov.

El titular de la diplomacia iraní afirmó que es "imposible predecir" el rumbo de la Casa Blanca, ante el inminente anuncio que debe hacer el Gobierno estadounidense sobre el futuro del JCPOA (siglas en inglés que corresponden al nombre técnico del pacto nuclear) y el riesgo de que opte por romperlo.

"No está claro, porque es imposible predecir la política de Trump. Ha llevado su política a tal extremo que incluso los socios (de EEUU) desconfían de ella", subrayó.

Al reunirse poco después con Lavrov, Zarif recordó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) "ha subrayado en múltiples ocasiones el compromiso de Irán con el JCPOA".

"Pero lamentablemente, otro socio del JCPOA (suscrito en julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1) no sólo no ha cumplido con la totalidad de sus compromisos, sino que lleva a cabo una política destructiva" en relación al acuerdo, apuntó en referencia a EEUU.

Por su parte, Lavrov defendió la necesidad de mantener con vida el acuerdo nuclear con Irán "para reforzar la estabilidad en la región y resolver problemas de la no proliferación de armas nucleares".

Zaria viajará desde Moscú a Bruselas para hablar del acuerdo nuclear con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y con sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania.

Trump debe decidir antes de mediados de este mes si renueva la suspensión de sanciones a Irán recogida en el pacto nuclear, después de amenazar en octubre pasado con abandonarlo si este no era modificado.

El acuerdo, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), limita y supervisa el programa atómica de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Irán ha insistido en numerosas ocasiones en que no será el primero en violar el acuerdo nuclear, pero que solo permanecerá en el mismo si obtiene beneficios, y también ha advertido que de romperse el pacto podría regresar rápidamente su programa nuclear.