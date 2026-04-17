Activistas anuncian hallazgo de más de 1.000 restos óseos en Ciudad de México

Los activistas informaron "con dolor e indignación" del hallazgo de "por lo menos 1.076 restos y fragmentos óseos".

Varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas anunciaron este viernes el hallazgo de más de 1.000 fragmentos óseos en una zona lacustre de Ciudad de México, donde las autoridades mexicanas realizan excavaciones desde hace más de una semana.

La crisis de desapariciones en México estalló en 2006, cuando las autoridades lanzaron una polémica ofensiva militar contra los cárteles de la droga que desató una escalada de violencia criminal y excesos por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde entonces se han registrado más de 130.000 casos en una crisis que fue recientemente señalada por un comité de expertos de Naciones Unidas como práctica criminal "de lesa humanidad" que persiste en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a dichos expertos de ignorar los avances realizados recientemente por su gobierno en la materia.

Autoridades de Ciudad de México encabezan desde hace diez días jornadas de búsqueda en el lago de Chalco, en el este de la capital.

Pero estas búsquedas se convirtieron "en una crisis forense de dimensiones incalculables", denunciaron en un comunicado cinco colectivos de búsqueda y familias independientes de la Ciudad y el Estado de México, que sostienen que las autoridades no están haciendo bien su trabajo.

De acuerdo con el relato de la integrante de un colectivo que estuvo presente en las jornadas de búsqueda, los activistas hallaron fragmentos óseos en zonas donde la tierra ya había sido analizada por la fiscalía local.

Los activistas informaron "con dolor e indignación" del hallazgo de "por lo menos 1.076 restos y fragmentos óseos".

La complejidad de excavar en un terreno lacustre no debe ser una "excusa para la dilación en los procesos de búsqueda y resguardo", añadieron.

En un reporte del 13 de abril, la fiscalía de Ciudad de México informó del hallazgo de 317 "elementos óseos que, de acuerdo con análisis preliminares, podrían corresponder al menos a tres individuos".

En una reunión con autoridades capitalinas, los colectivos pidieron este viernes que las búsquedas se realicen de manera ininterrumpida hasta que el sitio sea procesado por completo.