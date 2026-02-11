Dos aerolíneas rusas suspenden sus vuelos a Cuba

Rusia y Cuba colaboran estrechamente desde la época soviética y han reforzado sus lazos desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022.

Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Nordwind, anunciaron este miércoles la suspensión de sus vuelos hacia Cuba, donde los suministros de combustible disminuyen drásticamente desde que el presidente estadounidense Donald Trump intensificó su presión sobre la isla.

Cuba se encuentra en una situación muy vulnerable desde que dejó de recibir petróleo de Venezuela después de que fuerzas estadounidenses detuvieran al comienzo de enero al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, un aliado de La Habana.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

Rossiya, filial de la compañía nacional Aeroflot, y Nordwind informaron por separado en Telegram que a partir del jueves solo realizarán algunos vuelos de Cuba a Rusia para repatriar a los ciudadanos que se encuentran en la isla comunista.

Después cancelarán los vuelos, añaden las aerolíneas sin precisar hasta cuándo.

Los clientes que debían viajar a Cuba pueden solicitar el reembolso de sus billetes, añadieron.

En Telegram, la agencia rusa de aviación civil confirmó que estas decisiones se deben "a las dificultades de abastecimiento de combustible" y que las autoridades rusas y cubanas "buscan soluciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones".

Las compañías rusas se sumaron así a Air Canada y a las también canadienses Air Transat y WestJet, que ya suspendieron sus vuelos a la isla.

Otras compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otras naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones con Cuba.

El gobierno cubano ha anunciado medidas de emergencia, incluida una semana laboral de cuatro días para las empresas públicas, y restricciones en la venta de combustible.

El lunes, el Kremlin denunció los "métodos asfixiantes" de Estados Unidos.

