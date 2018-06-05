Boko Haram reanuda sus ataques en sureste de Níger

Tras varios meses de calma, tres kamikazes, presuntos yihadistas de Boko Haram según fuentes de seguridad, atacaron la ciudad de Diffa, la capital regional del sureste de Níger, con un saldo de nueve muertos, indicó el martes a la AFP un responsable local.

El ataque se produjo en la noche del lunes. "Tres kamikazes hicieron estallar sus cargas, por el momento hay 9 muertos y hay heridos" declaró bajo anonimato el responsable político de Diffa.

Los kamikazes eran "dos chicas y un hombre" e hicieron estallar sus cinturones cargados de explosivos en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los objetivos fue una escuela coránica instalada en un barrio popular.

Los lugares de los atentados "están acordonados por las fuerzas de seguridad, que rastrean la ciudad", aseguró a la AFP una fuente de seguridad.

Esos ataques se produjeron en plena gira del presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, por Francia y Bruselas.

A finales de abril el gobierno de Issoufou anunció una ofensiva militar regional en la cuenca del lago Chad (que se extiende por territorio de Níger, Chad, Nigeria y Camerún) para sacar de la zona a "residuos" de Boko Haram. Los países de la región llevan a cabo una operación militar conjunta que ha reducido la capacidad de ataque del grupo yihadista.

Diffa empezó a ser castigada por los ataques del grupo yihadista en febrero de 2015. Miles de personas han huido de la zona, y en total, la ONU calcula que 2,4 millones de habitantes del norte de Nigeria, de Camerún, Chad y Níger han abandonado sus hogares desde 2009 ante la presencia yihadista y los constantes combates.