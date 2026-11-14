Sudán del Sur posterga hasta febrero sus primeras elecciones nacionales

Los comicios presidenciales y legislativos estaban previstos para el 22 de diciembre, tras haber sido postergados en varias ocasiones. La ONU había advertido que celebrar la votación podía desatar un conflicto generalizado.

Juba, Sudán del Sur/Sudán del Sur, el país más joven del mundo, aplazó este sábado sus primeras elecciones nacionales de diciembre a febrero en medio de crecientes disputas étnicas y políticas.

Los comicios presidenciales y legislativos estaban previstos para el 22 de diciembre, tras haber sido postergados en varias ocasiones. La ONU había advertido que celebrar la votación podía desatar un conflicto generalizado.

La comisión electoral publicó un nuevo calendario en redes sociales en el que fija la jornada electoral para el 11 de febrero y el anuncio de los resultados cuatro días después.

El secretario general del organismo, Ahon Malu Lueth, confirmó el cambio a la AFP, pero evitó explicar los motivos o dar más detalles.

En los últimos meses, las fuerzas gubernamentales del presidente Salva Kiir y los seguidores del exvicepresidente detenido Riek Machar han protagonizado enfrentamientos mortales cada vez más intensos.

Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, pero las fuerzas de Kiir y Machar libraron una guerra civil entre 2013 y 2018 que dejó al menos 400,000 muertos.