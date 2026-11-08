Doce muertos de una misma familia en un ataque de bandas armadas en Nigeria

Zamfara es uno de varios estados del noroeste y centro de Nigeria afectados por bandas criminales dedicadas a secuestros con fines de rescate y robo de ganado, conocidas localmente como bandidos.

Kano, Nigeria/Doce miembros de una familia murieron después de que hombres armados incendiaran su vivienda durante un ataque nocturno contra una aldea del estado de Zamfara, en el norte de Nigeria, informó el domingo un responsable local y habitantes.

Zamfara es uno de varios estados del noroeste y centro de Nigeria afectados por bandas criminales dedicadas a secuestros con fines de rescate y robo de ganado, conocidas localmente como bandidos.

Según las autoridades locales, los atacantes llegaron en motocicletas y asaltaron el sábado por la noche una aldea situada en las afueras de Maradun, abriendo fuego de manera indiscriminada.

Mientras la mayoría de los habitantes huía, una familia de 12 personas se encerró en una habitación de su casa para protegerse. Al no lograr derribar la puerta, los atacantes incendiaron la habitación desde el exterior, explicó un funcionario del distrito de Maradun.

"Las 12 personas que estaban atrapadas dentro murieron", añadió Ahmad, quien asistió el domingo al funeral de las víctimas. Además, siete residentes fueron secuestrados durante el ataque. Según habitantes de la aldea, entre ellos había seis mujeres y un niño de 10 años.

La inseguridad y la difícil situación económica, marcada por una elevada inflación y el aumento del costo de vida, figuran entre los temas centrales de la campaña de cara a las elecciones presidenciales previstas para enero en Nigeria.