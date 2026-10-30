Rusia ofrece a países de África centrales nucleares flotantes para mitigar la crisis energética

Varios países desarrollaron o están desarrollando este tipo de tecnología, pero Rusia es el único que cuenta con una central nuclear flotante en funcionamiento, anclada desde 2020 en la remota región de Chukotka.

Moscú, Rusia/Rusia se declaró dispuesta el viernes a suministrar electricidad a África mediante centrales nucleares flotantes a precios accesibles y mencionó proyectos con cuatro países del continente, entre ellos Egipto.

Varios países desarrollaron o están desarrollando este tipo de tecnología, pero Rusia es el único que cuenta con una central nuclear flotante en funcionamiento, anclada desde 2020 en la remota región de Chukotka.

Moscú espera construir una futura flota de centrales nucleares flotantes para abastecer a regiones de difícil acceso, como el Ártico.

"Una de las particularidades de varias economías africanas es que hay países que actualmente pagan precios bastante elevados por la electricidad, sin contar con una situación financiera realmente favorable", declaró a periodistas el director de la Agencia Federal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom), Alexéi Lijachov, un día después de la tercera cumbre Rusia-África, celebrada en Moscú.

"Y precisamente en ese ámbito estamos preparados para suministrar electricidad desde hoy mediante centrales nucleares flotantes", anunció, destacando que 38 de los 54 países africanos tienen acceso al mar y podrían utilizar esta tecnología.

Según el funcionario, "la demanda es muy grande" y nueve países africanos ya manifestaron "un gran interés". Actualmente, se debaten proyectos con Egipto, Tanzania, Togo y Namibia.

Rusia lleva varios años intentando reforzar su presencia en África, tanto económica como militarmente, en un contexto de fuertes tensiones con los países occidentales.

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