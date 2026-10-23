Inicia ensayo clínico de nueva vacuna para frenar el brote de ébola en RD Congo

El peor episodio de esta enfermedad en la historia del país africano ha superado los 9.700 casos, con un número de muertes mayor a 4.600.

Ginebra, Suiza/El primer ensayo clínico de una vacuna contra el ébola para el brote que azota a la República Democrática del Congo (RDC) comenzó el viernes, informó el director de la Organización Mundial de la Salud.

El peor episodio de esta enfermedad en la historia del país africano ha superado los 9.700 casos, con un número de muertes mayor a 4.600.

Entre los desafíos que enfrenta la RDC está la falta de vacunas o tratamientos aprobados para la cepa de Bundibugyo, responsable de esta epidemia.

Ervebo, una vacuna aprobada para su uso contra la subespecie más común de ébola, la de Zaire, se someterá a un ensayo en humanos a gran escala en RDC para determinar si ofrece alguna protección cruzada contra la de Bundibugyo.

El ensayo comenzó con la administración de la primera dosis de Ervebo en Bunia, la capital de la provincia de Ituri y epicentro de la emergencia.

"La ciencia nos da esperanza. Hoy, en Bunia, República Democrática del Congo, se vacunó a los primeros participantes en un nuevo ensayo de vacuna contra el ébola llamado Tumaini, que significa 'esperanza' en swahili", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.

"Este ensayo nos ayudará a comprender si alguna de las vacunas candidatas diseñadas para el virus de Bundibugyo funciona", señaló.

El llamado ensayo Tumaini utilizará un enfoque de vacunación en anillo: inmunizar a los contactos que se consideran de alto riesgo de infección.

Las autoridades se preparan para incorporar además dos vacunas candidatas específicas contra el virus de Bundibugyo, actualmente en etapas tempranas de ensayos clínicos a menor escala.

Una es la de vector adenoviral ChAdOx1 desarrollada por la Universidad de Oxford y la otra, del grupo estadounidense Moderna, utiliza tecnología de ARNm.

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