Kenia: Derrumbe de un edificio deja al menos siete personas atrapadas bajo los escombros

El edificio quedó reducido a un montón de escombros cuando los equipos de búsqueda y rescate llegaron al lugar, pero tuvieron dificultades para empezar a acceder a la zona, que estaba encajada entre otros edificios de gran altura.

Nairobi, Kenia/Los rescatistas buscaban este viernes a siete personas que se cree que quedaron atrapadas después de que un edificio de varios pisos en construcción se derrumbara el viernes en la capital de Kenia, informó el ministro del Interior.

El edificio quedó reducido a un montón de escombros cuando los equipos de búsqueda y rescate llegaron al lugar, pero tuvieron dificultades para empezar a acceder a la zona, que estaba encajada entre otros edificios de gran altura.

"Once tiendas en la planta baja y en el sótano estaban ocupadas en el momento del derrumbe. Siete personas han sido reportadas como desaparecidas", publicó en X el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, el viernes por la noche.

Murkomen señaló que 66 de los 67 trabajadores salieron ilesos, mientras que uno resultó herido.

Antes, la policía informó que ya habían rescatado a una mujer de entre los escombros y que podían oír la voz de otra.

"Hay muchísima gente atrapada aquí", declaró Bibiye Mahmoud, presidenta de la Institution of Engineering Technology of Kenya, a la AFP en el lugar del siniestro.

"Se supone que los contratistas y los ingenieros deben asegurarse de que las obras estén supervisadas por profesionales. Pero la mayoría no lo están. Por eso estamos viendo estas catástrofes… No hay rendición de cuentas", añadió.

Un informe de la Inspección Nacional de Edificios de Kenia determinó que el 87% de los edificios auditados en todo el país el año pasado no cumplían las normas o carecían de las autorizaciones necesarias.

"Nuestra preocupación es salvar vidas", declaró a la prensa el gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, y agregó: "Este edificio no tiene certificado de ocupación… esto potencialmente ha costado vidas".

Nairobi vive un rápido auge de la construcción, con edificios de gran altura que surgen por toda la ciudad, especialmente en Eastleigh, conocida por sus concurridas zonas de mercado y como un centro de la comunidad somalí.

Los medios locales informaron de saqueos y posibles víctimas atrapadas bajo los escombros, con imágenes que mostraban grandes multitudes reunidas en el lugar.

La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersarlas, constataron reporteros de la AFP.

Entre 2009 y 2019 se registraron 86 derrumbes de edificios, que causaron la muerte de unas 200 personas, según un informe del Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenia.

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