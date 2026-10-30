Colapso de puente en San Miguel de Penonomé durante un cortejo fúnebre; hay varios heridos

Una estructura sobre el río Santa Ana se vino abajo este 30 de octubre, afectando a decenas de residentes que se dirigían a un sepelio en la provincia de Coclé.

Penonomé, Coclé/El colapso de un puente peatonal y vehicular sobre el río Santa Ana, ubicado en el corregimiento de San Miguel, al norte de Penonomé, dejó un saldo preliminar de múltiples ciudadanos heridos. El hecho ocurrió la mañana de este 30 de octubre, cuando un grupo de personas cruzaba la estructura para asistir a un sepelio.

De acuerdo con los reportes oficiales y las imágenes captadas por los propios habitantes de Coclé, la estructura cedió de manera repentina, generando momentos de gran angustia en la zona. Elementos del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se trasladaron de inmediato al lugar para atender la emergencia en Penonomé y rescatar a los afectados.

Miguel Rodríguez, representante del corregimiento de San Miguel, se pronunció desde el sitio del accidente y lamentó la tragedia que golpea a su comunidad: "Una situación triste, nuestro corregimiento de San Miguel; podemos ver cómo se ha ido un puente abajo, donde tenemos una gran cantidad de heridos".

Asimismo, Rodríguez hizo un enérgico reclamo al Ejecutivo para acelerar las obras viales pendientes en la región: "Le pedimos al Gobierno, sabemos que esta calle ya está en presupuesto y estos puentes, que agilicemos para que cosas como esta no vuelvan a suceder en ningún corregimiento del distrito ni del país".