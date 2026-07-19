Agencia de la ONU llama a 'moderación' tras ataque contra central nuclear en construcción en Irán

La agencia de la ONU informó en un comunicado en X que la central estaba en una fase muy temprana de su construcción y que en la última visita del organismo no se encontró ningún material nuclear.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llamó este domingo a la "moderación" tras el ataque contra una central nuclear en construcción en Irán, que Teherán atribuyó a un bombardeo de Estados Unidos.

La Organización de Energía Atómica iraní informó este domingo que uno de los ataques lanzados por Estados Unidos tuvo como objetivo la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país.

Estados Unidos lanzó una andanada de bombardeos tras informar el sábado de la muerte de dos de sus militares en ataques contra Jordania, que ha sido blanco de los ataques iraníes contra países aliados de Washington.

La agencia de la ONU informó en un comunicado en X que la central estaba en una fase muy temprana de su construcción y que en la última visita del organismo no se encontró ningún material nuclear.

Este ataque no representa ningún "riesgo", afirmó el organismo internacional con sede en Viena.

El director de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, "reiteró su llamado a la moderación" militar en las cercanías de todos los sitios nucleares.

El programa nuclear de Irán es uno de los obstáculos para las negociaciones con Estados Unidos destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Irán niega las acusaciones de querer hacerse con un arma nuclear, pero se mantiene inflexible sobre su derecho a desarrollar la energía atómica con fines civiles como la generación de energía.