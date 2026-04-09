American Airlines planea retomar vuelos a Venezuela desde el 30 de abril

La compañía estadounidense fue la primera en recibir una autorización del gobierno de Donald Trump, a principios de marzo, para volar al país sudamericano.

Nueva York, Estados Unidos/La aerolínea American Airlines indicó este jueves que desea retomar vuelos directos a Venezuela desde el 30 de abril, si obtiene las aprobaciones necesarias.

La compañía estadounidense fue la primera en recibir una autorización del gobierno de Donald Trump, a principios de marzo, para volar al país sudamericano.

El permiso se enmarca en una etapa de deshielo de las relaciones entre ambos países desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de año.

"American sigue trabajando con las autoridades gubernamentales en Estados Unidos y Venezuela para la reanudación del servicio", explicó en un comunicado la aerolínea.

Su intención es operar aviones Embraer 175 entre Miami (Florida) y Caracas a través de su filial Envoy Airlines. La compañía prevé retomar esa ruta "a partir del 30 de abril", una vez finalizada la tramitación de todas las aprobaciones gubernamentales y verificaciones de seguridad, precisó.

Envoy Airlines había presentado el 13 de febrero una solicitud para reanudar sus viajes entre Miami y Caracas. La autorización estadounidense, que también contempla volar hasta la ciudad de Maracaibo, tiene una vigencia de dos años.

"Tenemos confianza en los avances realizados con ambos gobiernos", afirmó Nat Pieper, director comercial, citado en el comunicado. La compañía de Fort Worth (Texas) había iniciado sus rutas con Venezuela en 1987 y era la aerolínea estadounidense más importante en operar hacia ese país antes de la suspensión de vuelos en 2019.