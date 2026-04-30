Presidenta interina de Venezuela anuncia aumento salarial de 26% a 240 dólares mensuales

El llamado "ingreso mínimo" consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del salario mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar.

Caracas, Venezuela/La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves un aumento salarial de 26% para aplicar al llamado "ingreso mínimo integral" que lo eleva de 190 dólares a 240 dólares mensuales, el primer ajuste tras la caída de Nicolás Maduro.

"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años", indicó Rodríguez, sin ofrecer más detalles.

El llamado "ingreso mínimo" consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del salario mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar.