Al menos 23 muertos en inundaciones en Indonesia, según nuevo balance

Indonesia/El balance del número de muertos por inundaciones en Indonesia subió este viernes a 23 muertos, indicaron los servicios de rescate, que también dieron parte de cinco personas desaparecidas.

Las lluvias torrenciales que caen desde el martes por la noche provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en las islas de Bali y Flores.

Ante la situación, las autoridades de Bali decretaron un periodo de emergencia de siete días a partir del miércoles.

El balance de las intemperies en esta isla era 18 muertos el viernes, según indicó Suharyanto, el jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes que, como la mayoría de los indonesios, solo tiene un nombre.

"Dieciocho personas fueron halladas muertas y dos siguen desaparecidas", declaró, sin dar más detalles. El balance difundido el jueves daba cuenta de 14 fallecidos.

En la isla de Flores, situada a unos 800 km al este de Bali, las lluvias provocaron también destrozos.

El balance, de momento, es de cinco muertos, indicó el jefe de la agencia de rescate en esa localidad, Tahur Rahman.

Las operaciones de rescate se ven dificultadas por la enorme cantidad de materiales arrastrados por la inundación, que obstaculizan los esfuerzos de búsqueda, indicó.

Indonesia es propensa a sufrir crecidas repentinas y deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias, que suele durar de noviembre a abril. Sin embargo, también pueden producirse fuertes precipitaciones fuera de este periodo.

El cambio climático también ha aumentado la intensidad de las tormentas, lo que ha provocado lluvias más abundantes, crecidas repentinas y ráfagas más violentas.