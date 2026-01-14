Al menos 28 muertos al caer una grúa sobre un tren en Tailandia

La grúa era utilizada en obras de un proyecto ferroviario con apoyo de China, y su colapso provocó el descarrilamiento del tren que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste del país.

Al menos 28 personas murieron y decenas resultaron heridas tras la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, informaron este miércoles las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 a.m. (2:00 GMT). Mitr Intrpanya, residente de la provincia de Nakhon Ratchasima, relató que escuchó “un gran ruido seguido de dos explosiones”.

“Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de tres vagones. El metal parecía haber partido por la mitad el segundo vagón”, declaró.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a rescatistas corriendo hacia el tren volcado, del que salía humo entre los escombros.

En un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó 28 fallecidos y 64 personas hospitalizadas, de las cuales siete permanecen en estado grave.

“Una grúa se derrumbó sobre un tren, que descarriló y se incendió”, señalaron las autoridades provinciales.

El ministro de Transportes, Phiphat Ratchakitprakarn, indicó que 195 personas viajaban a bordo del tren al momento del siniestro.

Las labores de rescate fueron suspendidas temporalmente debido a una fuga de productos químicos, informó la policía, sin detallar su origen.

La grúa formaba parte de la construcción del ferrocarril que busca conectar Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos, un proyecto vinculado a las “nuevas rutas de la seda” impulsadas por Pekín.

Aunque Tailandia asume el costo total del proyecto, China brinda asistencia técnica. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, la sección afectada estaría a cargo de una empresa tailandesa, identificada como Italian-Thai Development.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, lamentó el hecho y advirtió que “los responsables tendrán que rendir cuentas”, al tiempo que pidió identificar de inmediato la causa del accidente.