Seúl afirma que aviones militares chinos y rusos ingresaron en su zona de defensa aérea

Esta iniciativa permitió "mostrar su determinación y su capacidad para preservar juntos la paz y la estabilidad regionales", subrayó la nota.

Seúl, Corea del Sur/Corea del Sur informó que desplegó aviones de combate como medida de precaución después de que más de 10 aeronaves militares chinas y rusas ingresaran el sábado a su zona de defensa aérea.

El Estado Mayor Conjunto en Seúl señaló que las aeronaves chinas y rusas habían ingresado y luego abandonado la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea (KADIZ) sobre el mar del Este y el mar del Sur.

"Las fuerzas armadas de Corea del Sur detectaron las aeronaves chinas y rusas antes de que entraran en la zona, y desplegaron aviones de combate de la Fuerza Aérea para prepararse ante cualquier contingencia", indicó en un comunicado, sin ofrecer más detalles.

Añadió que las aeronaves chinas y rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano.

En un comunicado, el ministerio chino de Defensa afirmó que sus fuerzas aéreas y las de Rusia llevaron a cabo el sábado una "patrulla aérea estratégica conjunta" sobre el mar de Japón, el mar de China Oriental y el oeste del Pacífico.

Esta iniciativa permitió "mostrar su determinación y su capacidad para preservar juntos la paz y la estabilidad regionales", subrayó la nota.

Una zona de identificación de defensa aérea no es espacio aéreo soberano, sino un área de amortiguamiento donde los países identifican las aeronaves que se aproximan por motivos de seguridad.

Por lo general, se espera que las aeronaves militares notifiquen al país correspondiente antes de entrar en su zona de defensa aérea, aunque la notificación no es un requisito legal.

Corea del Sur y Japón reaccionaron con furia cuando nueve aeronaves militares chinas y rusas entraron en la KADIZ en diciembre de 2025, el incidente previo de este tipo.

El Ministerio de Defensa surcoreano protestó ante Pekín y Moscú por aquel incidente, mientras que Japón expresó su "seria preocupación" por su seguridad nacional.