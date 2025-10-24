Muere la reina madre Sirikit de Tailandia, figura influyente del glamour y el poder

Apodada en su juventud la "Jackie Kennedy de Asia", Sirikit formó junto a Bhumibol Adulyadej, quien reinó por 70 años hasta su muerte en 2016, una pareja reconocida por su glamour y una influencia en el poder que consolidó el lugar de la monarquía en el corazón de la sociedad tailandesa.

Tailandia/La reina emérita Sirikit de Tailandia, madre del actual rey Maha Vajiralongkorn y esposa del monarca que más tiempo ha estado en el trono del país asiático, murió el viernes a los 93 años, informó el palacio.

Apodada en su juventud la "Jackie Kennedy de Asia", Sirikit formó junto a Bhumibol Adulyadej, quien reinó por 70 años hasta su muerte en 2016, una pareja reconocida por su glamour y una influencia en el poder que consolidó el lugar de la monarquía en el corazón de la sociedad tailandesa.

"El estado de salud de su majestad empeoró hasta el viernes y falleció a las 21H21 (...) en el hospital Chulalongkorn a los 93 años", informó el palacio en un comunicado, añadiendo que el rey Vajiralongkorn ordenó a todos los miembros de la familia real guardar un año de luto.

Sirikit, que se casó a los 17 años con Bhumibol, había "padecido varias enfermedades" desde 2019, incluida una infección sanguínea este mes, añadió. Su fallecimiento marca el inicio de un período de gran emotividad popular y de homenajes por todo lo alto.

El rey de Tailandia es considerado por muchos como el padre de la nación y un símbolo del ideal budista. El fervor que genera esta figura semidivina, y por extensión su familia, tiene pocos equivalentes en el mundo moderno. El país guardó un año de luto oficial por Bhumibol, muerto en octubre de 2016 e incinerado un año después tras una elaborada ceremonia.

Desde el sábado por la mañana, los presentadores de los noticieros de televisión vestían de negro, señal de que el período de luto por Sirikit también había comenzado para el público. Debilitada desde que sufrió un derrame cerebral, la reina madre no había vuelto a aparecer en público desde hacía años, pero no es raro encontrar su retrato bordeado de oro frente a algunos edificios públicos, en el interior de tiendas o en domicilios particulares.

"Me siento triste porque era una figura maternal para el país y ahora ya no está", comentó el sábado por la mañana en Bangkok Sasis Putthasit, empleada doméstica de 53 años.

El cumpleaños de Sirikit, el 12 de agosto, coincidía con el Día de la Madre en Tailandia. En la década de 1960, Sirikit, siempre vestida a la última moda, se codeaba con presidentes de todo el mundo y celebridades, además de asistir a conciertos de jazz, de los que Bhumibol era muy aficionado, y posar para variadas revistas femeninas.