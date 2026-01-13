'¿Estás muerto?': una aplicación china para personas que viven solas se vuelve viral

En las calles de Pekín , algunos usuarios potenciales se mostraron escépticos. Yaya Song , de 27 años, quien vive sola y trabaja en el sector tecnológico, considera la aplicación interesante, pero demasiado cara .

La aplicación “¿Estás muerto?”, que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas, se ha convertido en una de las más vendidas en China, en un contexto donde cada vez más personas viven solas.

La aplicación, creada por Moonscape Technologies, se presenta como una “herramienta de seguridad diseñada para quienes viven solos”, con el objetivo de hacer la vida en soledad más reconfortante. Aunque su nombre ha generado controversia, desde el domingo figura entre las aplicaciones más descargadas de la tienda iOS de la segunda economía mundial.

El nombre chino “sileme” es un juego de palabras con una popular aplicación de entrega de comida y se traduce como “¿Estás muerto?” o simplemente “¿Muerto?”. Su ícono, un fantasma, ha reforzado el debate en redes sociales.

La aplicación dirige a los usuarios a una plataforma donde deben ingresar su nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia.

“Si no has accedido durante dos días, el sistema enviará un correo electrónico a tu contacto de emergencia”, señala la versión disponible a nivel internacional.

En las calles de Pekín, algunos usuarios potenciales se mostraron escépticos. Yaya Song, de 27 años, quien vive sola y trabaja en el sector tecnológico, considera la aplicación interesante, pero demasiado cara.

“Si fuera gratis la descargaría para probarla, pero ocho yuanes me parece un poco caro”, comentó.

Song también señaló que, en caso de una emergencia grave, las empresas podrían darse cuenta antes que la familia, y calificó el nombre de la aplicación como “un poco violento”. Una opinión similar expresó Huang Zixuan, un estudiante de 20 años, quien aseguró que no podría recomendarla a sus abuelos por su nombre.

“¿Estás vivo?”

Según datos oficiales, en 2024 las personas que viven solas representaban cerca de una quinta parte de los hogares chinos, frente al 15 % registrado hace una década.

Para Sasa Wang, una oficinista de 36 años, la aplicación refleja una preocupación creciente: “Al llegar a la mediana edad, todos empezamos a pensar en lo que pasa después de la muerte”.

El exeditor del tabloide estatal Global Times, Hu Xijin, elogió el potencial de la aplicación, especialmente para los adultos mayores, y sugirió cambiar su nombre a “¿Estás vivo?” para ofrecer mayor tranquilidad psicológica.

La cuenta oficial de la aplicación respondió que “considerará seriamente” cambiar el nombre, aunque otros usuarios defienden mantenerlo.

“Es bueno enfrentar el tema de la muerte”, decía el comentario con más reacciones positivas.