Los pandas de Tokio parten hacia China, dejando a Japón sin sus queridos osos

Los característicos animales blancos y negros, que son parte de la "diplomacia del panda" de China, han simbolizado la amistad entre Pekín y Tokio desde la normalización de relaciones diplomáticas en 1972.

Dos populares pandas partirán de un zoológico de Tokio rumbo a China el martes y dejarán a Japón sin sus queridos osos por primera vez en más de 50 años.

Los gemelos panda Lei Lei y Xiao Xiao serán trasladados en camión desde los Jardines Zoológicos de Ueno, donde nacieron, lo que decepcionará a muchos aficionados japoneses que se han encariñado con los dos animales de cuatro años.

"Siento que ver pandas también puede ayudar a crear un vínculo con China, así que, en ese sentido, realmente me gustaría que los pandas volvieran a Japón", dijo Gen Takahashi, un residente de Tokio de 39 años que visitó el zoológico con su esposa y su hija de dos años.

El abrupto regreso de los pandas se anunció el mes pasado durante una disputa diplomática que comenzó cuando la conservadora primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, insinuó que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque a Taiwán.

Su comentario provocó la ira de Pekín, que considera la isla como parte de su propio territorio.

Los característicos animales blancos y negros, que son parte de la "diplomacia del panda" de China, han simbolizado la amistad entre Pekín y Tokio desde la normalización de relaciones diplomáticas en 1972.

La partida de los pandas llega un mes antes de que su período de préstamo expire en febrero, según el Gobierno Metropolitano de Tokio, que gestiona el Zoológico de Ueno.