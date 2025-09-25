El sur de China se repone tras el embate del poderoso tifón Ragasa

El paso de Ragasa como supertifón por Taiwán, entre el martes y el miércoles, causó al menos 14 muertos y decenas de heridos cuando una presa se rompió en el condado oriental de Hualien, según las autoridades.

Yangjiang, China/Cientos de miles de personas en el sur de China se dedicaban el jueves a las labores de limpieza tras el paso por la provincia de Cantón del potente tifón Ragasa, que antes embistió Hong Kong y causó al menos 14 muertos en Taiwán.

Ragasa azotó el miércoles el superpoblado Cantón con vientos de hasta 145 kilómetros por hora, derribó árboles, destruyó vallas y arrancó letreros de los edificios.

Periodistas de la AFP que se encontraban en el punto de impacto, cerca de la ciudad de Yangjiang, vieron el jueves escombros esparcidos por las calles.

Una ligera lluvia aún persistía mientras los residentes se esforzaban por limpiar los destrozos. Las autoridades no han informado de ninguna víctima mortal relacionada con la tormenta.

En Hailing, una isla administrada por Yangjiang, los equipos de rescate intentaron retirar un enorme árbol que había caído sobre una carretera.

"Los vientos eran tan fuertes que, como pueden ver, lo destrozaron todo", dijo Lin Xiaobing, una empleada de 50 años de un restaurante de mariscos que sufrió graves daños en esa turística localidad.

Antes de que el tifón tocara tierra, las autoridades de todo China habían ordenado el cierre de empresas y escuelas en al menos diez ciudades del sur.

El paso de Ragasa como supertifón por Taiwán, entre el martes y el miércoles, causó al menos 14 muertos y decenas de heridos cuando una presa se rompió en el condado oriental de Hualien, según las autoridades.

Un total de 22 personas seguían desaparecidas el jueves por la tarde, de acuerdo con la misma fuente.

En Hong Kong, Ragasa derribó cientos de árboles y causó inundaciones en varios barrios.

Las autoridades de esa ciudad semiautónoma china informaron que, hasta el miércoles por la noche, 101 personas habían sido atendidas en hospitales públicos y más de 900 buscaron refugio en 50 albergues temporales.

Muchos de los famosos rascacielos de ese centro financiero se balancearon con los fuertes vientos y alrededor de mil vuelos se vieron afectados.

El servicio meteorológico de Hong Kong calificó la tormenta como la más fuerte del noroeste del Pacífico en lo que va de año.

El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas.