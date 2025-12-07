Tokio afirma que aviones militares chinos apuntaron sus radares a cazas japoneses

No se reportaron daños ni heridos por los incidentes del sábado, anunciaron las autoridades

Un avión militar chino apuntó con su radar a aviones de combate japoneses al sureste de la isla principal de Okinawa, informó el domingo el Ministerio de Defensa de Japón, calificándolo de "acto peligroso".

Las relaciones entre Pekín y Tokio se han deteriorado durante el último mes, tras los comentarios del primer ministro japonés, Sanae Takaichi, que sugirió que Tokio podría intervenir militarmente en cualquier ataque a Taiwán.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, calificó los incidentes de "peligrosos y extremadamente lamentables" en una conferencia de prensa convocada apresuradamente la mañana del domingo, diciendo que Japón había presentado "una enérgica protesta" y le dijo a China que evitara que se repitieran.

No se reportaron daños ni heridos por los incidentes del sábado, dijo el ministerio.

En el primer incidente sobre los mares al sureste de la isla de Okinawa, "un avión de combate J-15 lanzado desde el portaaviones 'Liaoning' de la Armada china fijó intermitentemente el radar" en un avión de combate F-15 de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón que estaba volando sobre la intrusión del espacio aéreo del avión chino, dijo el ministerio en un comunicado.

Aproximadamente dos horas después, un avión de combate chino J-15 del Liaoning fijó intermitentemente el radar en otro avión de combate japonés, dijo.

"El bloqueo del radar en estos incidentes constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para el vuelo seguro de las aeronaves", afirmó.

"Es extremadamente lamentable que tales incidentes hayan ocurrido", afirmó.

Los aviones de combate utilizan su radar para controlar el fuego para identificar objetivos, así como para operaciones de búsqueda y rescate.