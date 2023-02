Tribunal surcoreano reconoce derechos de parejas del mismo sexo

Seúl, Corea del Sur/Un tribunal surcoreano dictó el martes una sentencia histórica que reconoce por primera vez los derechos de una pareja del mismo sexo, y los activistas celebraron el veredicto como una gran victoria para la comunidad LGTBQ.

El caso -que ahora pasará al Tribunal Supremo- fue presentado por una pareja de homosexuales, So Seong-wook y Kim Yong-min, que viven juntos y celebraron una ceremonia de boda en 2019. Sin embargo, no tenía validez legal, ya que Corea del Sur no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2021, So demandó al Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad (NHIS) porque dio de baja a su pareja -a la que había registrado como dependiente- tras descubrir que eran una pareja gay.

Un tribunal inferior había dado razón al NHIS el año pasado pero el Tribunal Superior de Seúl revocó esa decisión el martes, ordenando al proveedor de seguros que reanude las prestaciones a la pareja de So como dependiente.

"Estamos muy contentos. No es sólo nuestra victoria, sino también la de muchas parejas del mismo sexo y familias LGTBQ de Corea", declaró la pareja tras la sentencia, según su abogado Park Han-hee.

El tribunal dictaminó que el NHIS no había aportado "razones racionales fundadas" para tratar a las uniones del mismo sexo de forma diferente a los matrimonios de hecho, según una copia del veredicto facilitada a AFP por Park.