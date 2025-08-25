Ataque israelí contra hospital en Gaza deja 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas

Entre las víctimas se encuentran colaboradores de Al Jazeera, Reuters y Associated Press. El hospital Nasser, en Jan Yunis, era uno de los pocos centros médicos aún en funcionamiento en el enclave.

Gaza/Al menos 15 personas perdieron la vida este lunes en un ataque israelí contra el hospital Nasser, ubicado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos figuran cuatro periodistas y un trabajador de la defensa civil, según el último reporte de los rescatistas locales.

El portavoz de la defensa civil, Mahmud Basal, explicó que primero se utilizó un dron explosivo contra las instalaciones y, cuando se realizaba la evacuación de heridos, se registró un segundo bombardeo.

Uno de los reporteros muertos fue Mohammed Salama, camarógrafo que trabajaba para Al Jazeera. La cadena confirmó su fallecimiento, que ocurre a pocas semanas de la pérdida de otros miembros de su equipo en un ataque anterior.

La agencia Reuters comunicó la muerte de su colaborador Husam al Masri y señaló que otro periodista, Hatem Jaled, resultó herido durante el bombardeo. En tanto, la Associated Press (AP) confirmó el deceso de la periodista visual Mariam Dagga, de 33 años, quien colaboraba con la agencia desde que comenzó la guerra.

El Sindicato de Periodistas Palestinos agregó el nombre de la cuarta víctima, Moaz Abu Taha, reconocido por su labor en medios palestinos e internacionales.

El ejército israelí reconoció haber efectuado un ataque en la zona del hospital, pero aseguró que no tenía como objetivo a periodistas y lamentó el daño a personas ajenas al conflicto.

Periodistas en la mira

Con estas muertes, la cifra de reporteros fallecidos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra asciende a casi 200, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El hospital Nasser, uno de los últimos centros parcialmente operativos en el sur de Gaza, quedó colapsado tras el doble ataque. Fotógrafos en el lugar registraron escenas de caos con pacientes heridos atendidos en pasillos y zonas improvisadas.

La guerra, iniciada tras la ofensiva de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, ha dejado 1,219 muertos en Israel y más de 62,000 palestinos fallecidos, la mayoría civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cifras que la ONU considera fiables.