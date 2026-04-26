Ataque ucraniano con drones mata una persona en Crimea

Las autoridades ucranianas reportaron el sábado al menos ocho muertos en la ciudad de Dnipró, en el centroeste de Ucrania, en una ola de ataques rusos que se extendió por 20 horas.

Moscú, Rusia/Un ataque ucraniano con drones en la península de Crimea, anexada por Rusia, mató a un hombre e hirió a otras tres personas, informó el domingo el gobernador instalado por Moscú.

"Fueron derribados 43 (drones) en total. Lamentablemente hubo víctimas", escribió en Telegram el gobernador Mijaíl Razvozhayev.

Indicó que un hombre nacido en 1983 murió dentro de un vehículo y que tres personas fueron hospitalizadas.

Razvozhayev afirmó que el ataque causó daños en varias viviendas y en una escuela de baile en distintos barrios de la capital regional Sebastopol, que alberga la flota rusa del Mar Negro.

En respuesta a los bombardeos rusos contra su territorio los últimos cuatro años, Ucrania ha lanzado drones hacia Rusia casi todas las noches, en especial contra su infraestructura energética.

Las autoridades ucranianas reportaron el sábado al menos ocho muertos en la ciudad de Dnipró, en el centroeste de Ucrania, en una ola de ataques rusos que se extendió por 20 horas.