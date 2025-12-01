Aumentan las víctimas de minas y tratado de prohibición enfrenta 'desafíos' sin precedentes, alerta informe

Hay indicios de que Ucrania las utiliza, indica el informe, pero no está clara su magnitud. Ucrania registró cerca de 300 víctimas de esos dispositivos el año pasado

Ucrania/La utilización de minas en Birmania, Ucrania y otros conflictos, sumada a las reducciones del financiamiento para el desminado, provocó un aumento de las víctimas en 2024, alertó un informe difundido este lunes, que advierte que el tratado de prohibición internacional enfrenta "desafíos" sin precedentes.

Según el informe Landmine Monitor 2025, publicado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), 6.279 personas resultaron heridas o murieron por minas y restos de explosivos de guerra en 52 países y regiones el año pasado.

Los civiles, de los cuales la mitad son niños, representan el 90% de las víctimas a nivel mundial, según el reporte.

El número total de víctimas, de las cuales 1.945 murieron, aumentó en cerca de 500 con relación al año anterior y es el balance anual más elevado desde 2020.

Según el informe, "la población civil sufre las consecuencias, ya que los esfuerzos para desminar las zonas minadas se enfrentan a una disminución del apoyo internacional a las actividades humanitarias".

La Organización denuncia que "también han surgido desafíos sin precedentes a la prohibición internacional de minas antipersona, en vigor desde hace más de 25 años", porque cinco países de la OTAN anunciaron en marzo que abandonarían el tratado.

"Cinco Estados renunciaron a sus obligaciones derivadas de tratados en cuestión de meses, cuando la evidencia demuestra que, si utilizan minas, pueden ser necesarias décadas y enormes recursos para limpiar las tierras contaminadas y ayudar a las nuevas víctimas, quienes sufrirán las consecuencias del uso de minas mucho después de que el conflicto haya terminado", agregó.

"Las normas del Tratado se encuentran bajo amenaza directa, ya que Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia están en proceso de retirarse conforme al Artículo 20 del tratado, afirma ICBL.

El informe subraya también el intento de Ucrania de "suspender" su aplicación a causa del conflicto que comenzó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

El aumento del número de víctimas fue provocado en gran parte por las minas utilizadas en países que no pertenecen al tratado, como Birmania, Siria y Rusia, y Ucrania, que sí pertenece.

El informe constata que Rusia utilizó minas antipersona "de manera intensiva" en Ucrania desde febrero de 2022.

Hay indicios de que Ucrania las utiliza, indica el informe, pero no está clara su magnitud. Ucrania registró cerca de 300 víctimas de esos dispositivos el año pasado.

Birmania, devastada por una guerra civil, registró el mayor número de víctimas en el mundo en 2024 por segundo año consecutivo, con 2.029 personas heridas o muertas.

En segunda posición está Siria con 1.015 víctimas.