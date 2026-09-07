Los australianos podrían optar por no participar en los algoritmos de las redes sociales según una nueva ley

Australia implementó en diciembre una legislación que prohíbe a los niños el uso de plataformas de redes sociales, como parte de una medida pionera a nivel mundial.

Los australianos podrían tener la opción de no utilizar los potentes algoritmos de las redes sociales en virtud de una nueva legislación que endurece las medidas contra las grandes empresas tecnológicas, según declaró un ministro el lunes.

Se prevé que el proyecto de ley que exige un "deber de diligencia digital" se presente esta semana ante el parlamento australiano.

Esto exigiría que empresas como Meta ofrecieran a los usuarios la opción de desactivar los algoritmos que personalizan las recomendaciones según sus gustos personales.

"Muchos australianos aprecian el algoritmo, tanto por el disfrute que les proporciona como por la utilidad que les aporta", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a la cadena nacional ABC.

"Muchos australianos querrán elegir el algoritmo, pero creemos que las grandes empresas tecnológicas deberían ofrecerles esa opción desde el principio, y deberían respetar esa elección."

"Deberíamos dar a los australianos más opciones sobre lo que ven en sus redes sociales", dijo.

Las empresas de redes sociales llevan mucho tiempo bajo escrutinio por el uso de algoritmos supuestamente adictivos y se les acusa de dirigir a los usuarios hacia contenido sensacionalista o extremo para mantenerlos desplazándose por la pantalla.

Australia implementó en diciembre una legislación que prohíbe a los niños el uso de plataformas de redes sociales, como parte de una medida pionera a nivel mundial diseñada para proteger a los niños del acoso cibernético y de los "algoritmos depredadores".

El Reino Unido, Francia y otros países han seguido su ejemplo.

Los datos del mes pasado revelaron que los menores de 16 años en Australia estaban aumentando el uso de aplicaciones de redes sociales como Instagram y TikTok a pesar de la prohibición.