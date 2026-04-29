Avanza con éxito el rescate de ‘Timmy’, la ballena varada en aguas alemanas

A comienzos de abril, las autoridades abandonaron la operación al considerar que no podían salvarlo pero esto provocó indignación entre la gente.

Rescatistas alemanes lograron este martes subir a una ballena jorobada, que llevaba semanas varada, a una embarcación especial que la llevará a aguas más profundas.

La ballena, apodada "Timmy" por los medios alemanes, y su lucha por sobrevivir captaron la atención del país desde que quedó atrapada en un banco de arena cerca de la ciudad de Lubeca, lejos de su hábitat natural, a finales de marzo.

La última operación de rescate -financiada por dos empresarios- consiste en trasladar al mamífero marino en una barcaza con una bodega llena de agua, normalmente utilizada para transportar otras embarcaciones, desde la costa alemana del mar Báltico hacia aguas más profundas.

Desde primeras horas del martes, los rescatistas colocaron correas alrededor de la ballena y la guiaron por un canal excavado especialmente en la arena para permitirle llegar a la barcaza, cerca de la isla de Poel.

Tras recorrer cierta distancia, la ballena -acompañada por rescatistas que nadaban a su lado- aceleró y finalmente ingresó en la embarcación, provocando gritos de alegría entre el equipo de rescate y quienes observaban desde la costa.

El plan es trasladar ahora la barcaza hasta el mar del Norte y, si el animal se encuentra lo suficientemente fuerte, liberarlo allí.

Una red verde será utilizada para cerrar la entrada de la embarcación y evitar que el mamífero salga nadando antes de tiempo.

El animal fue visto por primera vez atrapado en un banco de arena el 23 de marzo. Luego se liberó por sí mismo pero volvió a quedar encallado en varias ocasiones.

Se han realizado varios intentos para salvarlo, entre ellos la excavación de canales para facilitar su salida, pero todos fracasaron.

A comienzos de abril, las autoridades abandonaron la operación al considerar que no podían salvarlo pero esto provocó indignación entre la gente, y al final permitieron que los empresarios desarrollaran un nuevo plan de rescate.

Algunos científicos criticaron duramente la decisión de autorizar nuevos intentos, al considerarlos demasiado riesgosos para la ballena y estimar muy bajas las probabilidades de éxito.