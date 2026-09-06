Tragedia en Miami: Avión de carga de Amazon se sale de la pista, se incendia y deja al menos cinco muertos

El avión de carga de Amazon se salió de la pista cuando aterrizaba el domingo en Miami, colisionó contra varios vehículos y prendió fuego, informaron autoridades.

Miami, Estados Unidos/Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo y chocó contra varios vehículos, informaron las autoridades.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo que no existe "ninguna amenaza evidente para la seguridad pública" derivada del incidente, pero que hay "al menos cinco personas fallecidas" en el lugar.

El avión de carga de Amazon se salió de la pista cuando aterrizaba el domingo en Miami, colisionó contra varios vehículos y prendió fuego, informaron autoridades.

En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado alrededor de las 14:00 (18:00 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes", señaló en X.

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

El aeropuerto informó que todas sus pistas y vías de rodaje fueron cerradas.

Amazon dijo en un comunicado que el incidente se produjo cuando la aeronave "intentaba aterrizar".

La compañía tampoco reportó al momento heridos o muertos.

"Esta es una situación en desarrollo y aún estamos recopilando información. Estamos trabajando de cerca con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió", dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en el comunicado.