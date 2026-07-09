El balance de la epidemia de ébola en RDC asciende a 600 fallecidos

Desde el inicio del brote actual, se han confirmado 1.759 casos y 600 fallecimientos en la RDC, indicó la OMS en un informe de situación fechado el 7 de julio.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado 600 muertes, según el más reciente balance publicado este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en datos de las autoridades sanitarias congoleñas.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, ha causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años.

La epidemia más letal registrada en la RDC dejó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 casos detectados entre 2018 y 2020.

Desde el inicio del brote actual, se han confirmado 1.759 casos y 600 fallecimientos en la RDC, indicó la OMS en un informe de situación fechado el 7 de julio.

Mientras tanto, en Uganda el balance se mantiene en 20 casos confirmados y dos muertes.

"La epidemia continúa expandiéndose y su verdadera magnitud aún no se ha determinado por completo", declaró esta semana por videoconferencia Anne Ancia, representante de la OMS en la RDC.

La funcionaria advirtió que, a pesar de los avances, persisten importantes desafíos. "Los centros de tratamiento actuales funcionan aproximadamente al 90% de su capacidad, lo que ejerce una presión considerable sobre la respuesta sanitaria", añadió.

El principal foco del brote, cuya magnitud real sigue siendo difícil de evaluar y que podría prolongarse durante varios meses, se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de la RDC fronteriza con Sudán del Sur y Uganda.

El virus también está presente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde las capitales provinciales y amplias zonas del territorio están bajo control del grupo armado antigubernamental M23.

"Los desplazamientos de población, la persistente inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario continúan dificultando los esfuerzos para controlar la epidemia", explicó Ancia.

Agregó que "las necesidades humanitarias siguen siendo importantes, especialmente en materia de protección de la población civil y de acceso a alimentos y servicios esenciales de salud".

La decimoséptima epidemia de ébola en la RDC, declarada oficialmente el 15 de mayo, está causada por la variante Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

No obstante, según la OMS, el 2 de julio comenzó un ensayo clínico con dos tratamientos dirigidos contra esta variante poco común.

Además, la organización autorizó el uso de emergencia del primer test de diagnóstico molecular para detectar este virus.