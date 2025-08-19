Netanyahu acusa al presidente Macron 'de alimentar el fuego antisemita'

Jerusalén/El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron "de alimentar el fuego antisemita" al llamar al reconocimiento internacional del Estado de Palestina, según una carta oficial dirigida al jefe de Estado francés.

"Lo llamo a reemplazar la debilidad por la acción, la calma por la voluntad, y hacerlo en una fecha clara: el nuevo año judío, el 23 de septiembre de 2025", agrega la carta firmada por Netanyahu, con fecha de 17 de agosto, y transmitida a AFP el martes.

En reacción a la carta, el ministro francés de Asuntos europeos, Benjamin Haddad, dijo a la cadena francesa BMTV que Francia no "tiene lecciones que recibir en la lucha contra el antisemitismo". "Quisiera decir de manera muy clara y firme que ese tema del antisemitismo, que envenena nuestras sociedades europeas, no se puede instrumentalizar", afirmó.

Haddad agregó que "hemos visto una aceleración de los actos antisemitas violentos desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y las autoridades francesas siempre han estado movilizadas contra el antisemitismo". En la carta dirigida a Macron, Netanyahu dijo que "estoy preocupado por el incremento alarmante del antisemitismo en Francia y la falta de acciones decisivas de su gobierno para hacerle frente. En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas".

Netanyahu agregó que "desde sus declaraciones públicas atacando a Israel y señalando el reconocimiento de un Estado palestino, (el antisemitismo) ha aumentado".

"Tras el salvaje ataque de Hamás contra el pueblo israelí el 7 de octubre de 2023, extremistas pro-Hamás y radicales de izquierda lanzaron una campaña de intimidación, vandalismo y violencia contra los judíos a través de Europa", una campaña que "se intensificó en Francia" bajo el mandato de Macron, señala el primer ministro israelí.

"Su llamado a un Estado palestino alimenta ese fuego antisemita. (...) Recompensa el terror del Hamás, refuerza el rechazo de Hamás a liberar los rehenes, anima a quienes amenazan a los judíos franceses y favorece el odio de los judíos que merodea ahora por sus calles", acusa Netanyahu.

El presidente Macron anunció a fines de mayo que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, con motivo de la 80ª sesión de la Asamblea general de Naciones Unidas. Francia es uno de al menos 145 países que reconoce o tiene planes de reconocer a un Estado palestino, según un recuento de AFP.