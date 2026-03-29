Netayanhu dice que no hubo 'mala intención' al impedir el ingreso del Patriarca Latino al Santo Sepulcro

"Hoy, con especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén impidió al Patriarca Latino, el cardenal Pizzaballa, celebrar la misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro", dijo Netanyahu en X.

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la policía israelí no tuvo "ninguna mala intención" cuando impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

"Hoy, con especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén impidió al Patriarca Latino, el cardenal Pizzaballa, celebrar la misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro", dijo Netanyahu en X.

"Insisto, no hubo mala intención alguna, solo preocupación por su seguridad y la de su comitiva".

El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que la policía israelí impidió al prelado y al sacerdote a cargo del sitio "entrar a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando se disponían a celebrar la misa por el Domingo de Ramos", un hecho que fue condenado por Italia y Francia.