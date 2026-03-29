El bloqueo de internet desde hace 30 días tiene a los iraníes aislados en medio de la guerra

En Irán, la red interna sigue estando operativa y permite el funcionamiento de plataformas locales de mensajería y sistemas bancarios, pero el acceso a internet global fue severamente restringido.

París, Francia/El bloqueo de internet en Irán tras el inicio de la guerra contra Israel y Estados Unidos tiene a millones de personas aisladas y en un "estrés constante".

"El bloqueo de Internet en Irán ha llegado ya a su 30º día y la imposición de censura a nivel nacional entra en su quinta semana tras 696 horas", informó este domingo en X la organización especializada en ciberseguridad Netblocks.

En Irán, la red interna sigue estando operativa y permite el funcionamiento de plataformas locales de mensajería y sistemas bancarios, pero el acceso a internet global fue severamente restringido.

Arshia, encargada de marketing de 37 años, contó que "vivir sin internet es realmente duro" y significa un "estrés constante".

Muchos iraníes no tienen más remedio que depender de plataformas controladas por el Estado o de soluciones caras para poder tener contacto con sus allegados.

Mariam, una empleada del sector privado de 33 años, relató que las primeras semanas "no tuvo contacto con su familia" que vive en otra ciudad, salvo por el teléfono.

"Ahora usamos una aplicación de mensajería iraní y puedo realizar llamadas por video", señaló.

Periodistas de AFP en París pudieron hablar con iraníes en el país utilizando aplicaciones como WhatsApp o Telegram, en los breves momentos en que los contactos lograron conectarse usando redes privadas virtuales (VPN).

Milad, un vendedor de 27 años, tiene familia en Turquía y cuenta con pocos medios para mantener el contacto.

"Tengo que llamarlos por teléfono, lo que es muy caro", dijo.

Las restricciones también limitan el acceso a la información, ya que los usuarios sólo pueden acceder a plataformas y medios locales, que ofrecen una visión parcial de los acontecimientos.

Irán ya había impuesto un bloqueo de internet durante otros períodos de crisis como las movilizaciones de protesta de principios de este año o la guerra de 12 días contra Israel en junio del año pasado.

"Nuestro mayor temor actual es que no restablezcan el acceso a internet y que terminemos como Corea del Norte. Es muy difícil mantener la esperanza", afirmó Arshia.