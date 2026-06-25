Brote de hantavirus debería concluir oficialmente el 2 de julio, según OMS

Aunque el episodio se acerca a su fin para las personas que aún están en cuarentena, para los científicos y expertos el trabajo apenas está comenzando.

El mortal brote de hantavirus en un crucero, que desató alarma internacional, debería declararse oficialmente terminado el 2 de julio, anunció el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aunque el episodio se acerca a su fin para las personas que aún están en cuarentena, para los científicos y expertos el trabajo apenas está comenzando.

Trabajarán con las muestras del virus para ver si se pueden desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas para futuros brotes.

Hubo 12 casos confirmados y uno probable relacionados con el crucero "MV Hondius", incluido tres fallecimientos, en un brote que desencadenó una alerta sanitaria internacional.

El barco, con bandera neerlandesa, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, rumbo a islas remotas del Atlántico Sur, entre ellas Tristán da Cunha, antes de dirigirse al norte hacia Tenerife, en las Islas Canarias españolas, donde se evacuó a los pasajeros que permanecían a bordo.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que, en total, se identificaron y se hizo seguimiento de más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios.

"Todos excepto 54 contactos han completado su período de cuarentena, y está previsto que los contactos restantes completen su período de cuarentena para el 2 de julio", dijo en una rueda de prensa en la sede de la OMS en Ginebra.

"Si no se notifican más casos para entonces, la OMS considerará que el brote ha terminado", explicó.