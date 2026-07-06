El brote de ébola en RD Congo causó más de 500 muertes, según la OMS

Hay más de 1,500 casos confirmados por el brote.

Ginebra, Suiza/El brote de ébola en República Democrática del Congo provocó más de 500 muertos, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que citó fuentes oficiales del país africano.

Las cifras actualizadas de la agencia de salud de la ONU muestran que en República Democrática del Congo hay 506 muertes y 1,561 casos confirmados por el brote declarado a mediados de mayo, mientras que en Uganda se registraron dos muertos y 20 casos.

Esta epidemia, la 17ª en la República Democrática del Congo, fue declarada oficialmente en Ituri, en el este del país, el 15 de mayo. Está causada por la cepa del virus Bundibugyo, para la que no existe ni vacuna ni tratamiento.

La semana pasada comenzó un ensayo clínico de dos tratamientos contra esta cepa, indicó la OMS, que además autorizó el uso de un primer test de diagnóstico molecular del virus.

Además de Ituri, también se vieron afectadas las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y Alto Uelé.

El ébola, que se transmite por contacto con los fluidos corporales, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. Puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

La epidemia más mortífera acaecida en RD Congo dejó cerca de 2.300 muertos, de un total de 3.500 casos, entre 2018 y 2020.