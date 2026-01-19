El candidato socialista sorprende y pasa en primer lugar al balotaje en Portugal

El candidato apoyado por el gobierno, Luis Marques, podría quedar en la quinta posición, con un caudal de votos de entre 8 y 11%, de acuerdo con las proyecciones.

El candidato socialista José Seguro se ubicó en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Portugal, y disputará el balotaje con el líder de la extrema derecha, André Ventura, de acuerdo con proyecciones de boca de urna.

Apuntado como franco favorito en este primer turno, el derechista Ventura quedó en un lejano segundo lugar, pero pasó al balotaje por delante del liberal Joao Cotrim.

De acuerdo con resultados parciales de 95% de las circunscripciones, Seguro logró un caudal de votos de un 30,6%, contra 24,2 de Ventura, al tiempo que Cotrim aparecería con un 15,5% de los sufragios.

Todas las encuestas previas situaban a Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), como principal favorito en esta primera vuelta.

Los mismos sondeos, sin embargo, señalaron que este diputado de 43 años tendría muy pocas posibilidades de imponerse en el balotaje, previsto para el 8 de febrero.

Este escenario es testimonio del terremoto político provocado por el crecimiento de la extrema derecha, que ya es la principal fuerza de oposición al gobierno conservador.

El independiente Henrique Gouveia, en tanto, aparece en la cuarta posición.

En total, había 11 candidatos en disputa.

El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.

- "Candidato del pueblo" -

El vencedor del balotaje sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.

Desde el advenimiento de la democracia en Portugal, solo una elección presidencial se ha decidido en segunda vuelta, en 1986.

Ventura ya disputó las elecciones presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.

Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno del conservador Luis Montenegro.

Autoproclamado "candidato del pueblo", Ventura cerró su campaña pidiendo a los demás partidos de derecha no "poner obstáculos" a una eventual segunda vuelta con el candidato socialista.

- "Deriva hacia la extrema derecha" -

Seguro, el candidato socialista de 63 años, jugó en su campaña la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos frente al "extremismo".

"Llamo a todos los demócratas, todos los progresistas y todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura", declaró en el último día de su campaña.

En Lisboa, Alexandre Leitao, un biólogo de 50 años, reconoció haber optado por un voto útil a la izquierda, afirmando tener "gran inquietud" por "una deriva hacia la extrema derecha muy negativa”.

El creciente respaldo a Ventura muestra que en Portugal "la gente se desespera por ver cambios", declaró Irina Ferestreoaru, una votante de 33 años de origen rumano.

"Los jóvenes no estamos contentos con el país que tenemos", añadió.

"Quien más me atrae sigue siendo el almirante [Gouveia]. Los demás son candidatos ligados a los partidos políticos. Solo defienden sus intereses", señaló por su parte José Alexandre, un obrero de 59 años, tras votar en la periferia sur de la capital.