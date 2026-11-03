Carlos III califica la esclavitud como una 'monstruosa injusticia' durante su gira por el Caribe

"Ese vergonzoso capítulo de la historia es uno que llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal", declaró el monarca de 77 años, en su última parada de una gira de nueve días por el Caribe.

St. John's, Antigua y Barbuda/El rey Carlos III dijo este martes que el comercio transatlántico de esclavos fue "una monstruosa injusticia", durante una cumbre en Antigua y Barbuda de líderes de países de la Commonwealth, algunos de los cuales reclaman disculpas oficiales del Reino Unido por la trata en el período colonial.

"Ese vergonzoso capítulo de la historia es uno que llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal", declaró el monarca de 77 años, en su última parada de una gira de nueve días por el Caribe.

Aunque se han expresado muestras de pesar por el papel central desempeñado por el Reino Unido en la esclavitud, ningún monarca británico ha presentado hasta ahora disculpas oficiales.

Además, Londres siempre ha rechazado la idea de una compensación económica.

En 2022, una gira por el Caribe del príncipe heredero Guillermo y de su esposa, Catalina, terminó en un fiasco, con manifestaciones hostiles a la monarquía y llamamientos al pago de reparaciones.

Antes de Antigua y Barbuda, Carlos III visitó en los últimos días las Bahamas, en el Caribe, y Guyana, en la costa de Sudamérica.

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos con el Reino Unido.

La reunión bienal de los jefes de gobierno de la Commonwealth se celebra hasta el miércoles.

Te puede interesar: Panamá conmemora 123 años de separación de Colombia