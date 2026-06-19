Un centenar de guerrilleros entrega las armas en acuerdo con Petro en Colombia

A tres días del balotaje que definirá al próximo presidente, la entrega de armas es el primer paso para que los rebeldes puedan instalarse en una zona especial donde aspiran consolidar acuerdos con el gobierno.

Un centenar de guerrilleros depuso las armas el jueves en una zona selvática del sur de Colombia en el marco de una negociación con el presidente izquierdista Gustavo Petro, que quema los últimos cartuchos de su cuestionada política de paz, constató la AFP.

A tres días del balotaje que definirá al próximo presidente, la entrega de armas es el primer paso para que los rebeldes puedan instalarse en una zona especial donde aspiran consolidar acuerdos con el gobierno.

También representa el mayor avance del proyecto "paz total" de Petro, el primer gobernante de izquierda de Colombia, que intentó sin éxito pactar con todos los grupos armados del país.

De camuflado, 99 rebeldes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) dejaron sus fusiles en un contenedor gigante con la leyenda "Le apuesto a la vida, le cumplo a la paz", en el departamento de Putumayo.

"Estoy dichoso, no me cabe la alegría de saber que no vamos a estar por allá lejos de la familia", dijo a la AFP un rebelde bajo anonimato.

El domingo los colombianos elegirán presidente entre el senador Iván Cepeda, aliado de Petro que promete darle continuidad a la iniciativa de paz, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, promotor de acabar cualquier tipo de acercamiento con las organizaciones ilegales.

Petro entregará el poder el 7 de agosto.

Los guerrilleros, disidentes del acuerdo de 2016 que desarmó a las FARC, son la única guerrilla que avanza sin contratiempos en las negociaciones de paz con Petro.

Es "un mensaje muy fuerte y muy poderoso para la sociedad colombiana en esta época en donde hay mucho ruido de guerra", dijo Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del gobierno con esta guerrilla.

Inédito

Los rebeldes estarán durante 10 meses en este terreno donde antes había cultivos de coca, a la espera de avances sobre su desarme definitivo y situación jurídica.

La entrega de armas es inusual en este tipo de negociaciones en Colombia, atravesado por seis décadas de conflicto armado. Las FARC lo hicieron un año después de firmar el acuerdo.

En Putumayo, los guerrilleros recibieron kits de aseo y libros antes de ingresar a la zona en la que estarán en casas con paneles solares, bajo la protección de la unidad estatal de escoltas.

Las fuerzas militares los llevaron en un helicóptero desde territorios apartados hasta una región del Valle del Guamuez, el poblado en el que estarán desde el jueves.

El próximo presidente podría decidir acabar con la mesa de negociaciones, por lo que perderían beneficios como la suspensión de las órdenes de captura.

"Aportar a la paz"

Los rebeldes agrupados en Putumayo responden a órdenes de Walter Mendoza, un exmiembro de las FARC que firmó la paz, pero se rearmó en 2019 y que no participó en el evento.

"Me siento orgulloso de aportar a la paz", dijo Alias Ferney, con su mochila a la espalda.

"Mi anhelo es prepararme en algo para ya no volver a retomar nada ilícito en esta vida", añadió.

Petro se ha negado a extraditar a comandantes guerrilleros comprometidos con los procesos de paz en Colombia, lo que ha generado molestia en Washington.

El presidente Donald Trump apoya abiertamente a De la Espriella para las elecciones, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

El gobierno estima que la CNEB puede tener entre 2.000 y 2.500 miembros.

De la Esperiella ofrece "mano de hierro", para enfrentar a rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína del mundo.

Si bien la CNEB domina territorios clave para la producción de droga en la frontera con Ecuador, es pequeña comparada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) u otras disidencias de las FARC como la de alias Iván Mordisco, el rebelde más buscado del país.