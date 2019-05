"La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones generales y del Parlamento Centroamericano en Guatemala rechaza categóricamente las amenazas de exmilitares de Guatemala de un posible boicot a los comicios", dijo la organización en un comunicado.

Cientos de militares retirados bloquearon este lunes cuatro carreteras para exigir una indemnización de unos 11,110 dólares para cada uno y dijeron que si para el 28 de mayo no tienen una respuesta "no habrán votaciones y no habrá nuevo presidente".

"Las elecciones son parte de la vida democrática del país y no pueden ser utilizadas como instrumento de negociación", dijo la misión de la OEA.

La misión también realizó un seguimiento a los casos de "candidaturas presidenciales que han sido conocidos por la justicia constitucional".

La semana pasada la Corte Constitucional dejó fuera de la contienda electoral a la ex fiscal general Thelma Aldana y a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt.

"La falta de certeza en las candidaturas continúa siendo un problema que afecta de forma negativa al proceso electoral en Guatemala", dijo la misión.