Alerta | Disturbios afuera del Congreso de Guatemala retrasa investidura de Arévalo

Cientos de manifestantes se abrieron paso a empujones entre la barrera policial para acercarse al Congreso de Guatemala, inconformes por el retraso de la juramentación presidencial del socialdemócrata, Bernardo Arévalo, que está prevista para la tarde de este domingo. Los manifestantes, varios de ellos indígenas que llegaron a la capital, forcejearon con decenas de policías que mantenían dos cercos en la parte trasera del Palacio Legislativo, en en el centro histórico de Ciudad de Guatemala.

Un tercer anillo de seguridad con agentes antidisturbios y policías militares frenó el avance de la multitud, que hace sonar trompetas de plástico y ondea banderas de Guatemala, aunque hasta el momento la policía no ha utilizado la fuerza para dispersarlos ni gases lacrimógenos.

Arévalo, de 65 años, debe ser juramentado en el Teatro Nacional pero la ceremonia está atrasada porque el Congreso, controlado por partidos afines al presidente saliente, Alejandro Giammattei, mantiene detenido el proceso de acreditación de los diputados electos y reelectos.

El Parlamento no ha logrado ponerse de acuerdo en la elección de la nueva junta directiva y discute si declarar a la bancada de Arévalo "independiente", en virtud de una orden judicial de suspensión del partido Movimiento Semilla. Si los diputados son declarados "independientes" no pueden integrar la junta directiva ni presidir comisiones paralamentarias. Según la Constitución de Guatemala, el traspaso presidencial debe ocurrir a las 16H00 (22H00 GMT), incluso si no hay acto protocolario de juramentación.