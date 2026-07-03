Descubren nueva especie de tiburón fantasma en Costa Rica

El investigador considera que esta posible cuarta especie podría tener una distribución más amplia a lo largo de la costa del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica.

Científicos costarricenses reportaron el hallazgo de lo que consideran una nueva especie de tiburón fantasma en aguas del océano Pacífico, un pez cartilaginoso que se distingue por tener un hocico más corto, una coloración más oscura y una espina dorsal más larga que las especies conocidas hasta ahora.

Hasta la fecha se habían registrado tres especies de tiburón fantasma —que en realidad son peces emparentados con los tiburones— en Sudáfrica, Taiwán, Australia, Japón y en el océano Atlántico, entre Groenlandia y Brasil.

El descubrimiento se realizó en las cercanías de Cabo Blanco y la Isla del Caño, en el Pacífico de Costa Rica, donde los investigadores encontraron ejemplares con características distintas a las descritas previamente.

"Es la única especie (de pez fantasma) que se conoce para la costa de Centroamérica", explicó Arturo Angulo Sibaja, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.

Según el especialista, la nueva especie presenta un hocico más corto, un patrón de coloración más oscuro y una espina en la aleta dorsal mucho más larga.

Además, los análisis genéticos revelan que "los organismos de Costa Rica no tienen ningún contacto en términos reproductivos" con las especies identificadas hasta ahora.

No obstante, los investigadores señalaron que estos ejemplares guardan similitudes con otros observados en Perú, por lo que será necesario realizar estudios comparativos para determinar si pertenecen a la misma especie.

"Existen ejemplares o capturas cerca de Perú y Chile que se asemejan mucho a la especie (de Costa Rica)", indicó Angulo, aunque aclaró que será necesario comparar los especímenes antes de llegar a una conclusión definitiva.

El investigador considera que esta posible cuarta especie podría tener una distribución más amplia a lo largo de la costa del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica.

Los tiburones fantasma, también conocidos como peces espectro, peces rata o peces conejo, no son tiburones propiamente dichos. Pertenecen al género Rhinochimaera, un grupo de peces cartilaginosos emparentados con los tiburones.

Aunque comparten un ancestro común, ambos grupos se separaron evolutivamente hace casi 400 millones de años.

"Son grupos diferentes en términos evolutivos, pero que comparten ciertas características. A efectos prácticos, comparar una Rhinochimaera con un tiburón sería lo mismo que comparar un ave con un mamífero", concluyó Angulo.