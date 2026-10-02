La OEA acuerda crear un grupo de negociación con Nicaragua

Los países presentes en Washington recordaron que Managua sigue sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana y de los instrumentos de protección de derechos humanos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó este viernes crear un grupo voluntario de países miembros para intentar un diálogo con Nicaragua, aislado políticamente ante la deriva autoritaria de su gobierno.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro en Nicaragua.

Ortega, en la presidencia hace casi dos décadas, anunció hace meses que su país dejaría de celebrar elecciones.

Y a inicios de septiembre, la Asamblea nicaragüense excluyó a la oposición mediante una reforma electoral.

Reunidos en sesión extraordinaria en Washington, los cancilleres y representantes de los 32 países activos de la OEA se declararon este viernes "profundamente preocupados" por "el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua", según un comunicado final aprobado por consenso.

Managua abandonó la organización en noviembre de 2023.

Sin embargo, los Estados miembros anunciaron un grupo de negociación para buscar un "diálogo rápido y directo con las autoridades". Se dieron 60 días para que entregue sus conclusiones.

"Lo más importante es buscar el diálogo con los que mandan, para honrar el espíritu de cooperación en esta región", declaró el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

Estados Unidos "es por supuesto un miembro de la coalición unánime de países que han votado para viajar a Nicaragua, para ver lo que está sucediendo sobre el terreno", declaró a los periodistas Juan Pablo Segura, responsable del Departamento de Estado para la región.

Sujeta a sus obligaciones

La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua.

Pero los países presentes en Washington recordaron que Managua sigue sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana y de los instrumentos de protección de derechos humanos.

"La denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", expresa el texto.

La última vez que la OEA convocó una "reunión de consulta" (de urgencia) de cancilleres fue a finales de 2019, para debatir medidas contra Venezuela.

Tras la detención por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Nicaragua ha quedado aún más aislada en una región que, además, ha protagonizado un acusado giro a la derecha.

Washington ha visto una oportunidad histórica para avanzar en sus intereses en el actual ciclo político.

"Les estamos vigilando"

"Aprobar esta resolución por consenso demuestra nuestra resolución para decirle a esta dictadura: 'todos nosotros les estamos vigilando'", declaró el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la reunión de cancilleres.

Landau anunció que Managua había rechazado la víspera dar luz verde a la embajadora nominada por Estados Unidos, Natasha Franceschi.

Washington ha ido aplicando desde hace meses una serie de sanciones contra la pareja presidencial nicaragüense, sus familiares y buena parte del gobierno y empresas públicas del país.

Las decisiones del gobierno centroamericano "tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región", advirtieron los cancilleres.

Brasil y Uruguay objetaron sin embargo este punto, y dejaron constancia de sus reservas en notas a pie de página de la declaración.

"La llamada paz por la fuerza, entre comillas, es un lema que puede tener cierta resonancia en determinados círculos", declaró el embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli.

Esa "falsa paz" supone "la alienación de la soberanía nacional", denunció.

Managua considera a la oposición como "traidores a la patria", que además están "al servicio" de Washington.

"Los nicaragüenses viven bajo una dictadura", denunció la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá.

"La situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional y no solo un problema interno", añadió.

Otro tema que suscita recelos es la presencia de países como China y Rusia en sectores como la defensa o la minería en Nicaragua.

Estados Unidos pone el acento particularmente en ese aspecto, de acuerdo a la doctrina "Donroe" acuñada por el presidente Donald Trump, que se arroga el derecho a luchar contra la presencia de otras potencias en el hemisferio.

Tras negociaciones, los cancilleres acordaron declararse "profundamente preocupados por el riesgo de la interferencia extranjera en Nicaragua en materia de seguridad, de suministro de tecnología y de intercambio de información".