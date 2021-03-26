Presidente salvadoreño promete investigar toda muerte violenta

San Salvador/El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que ante la reducción de los homicidios en el país, se destinarán más recursos para investigar toda muerte violenta a fin de evitar la impunidad.

"De ahora en adelante, ya que el número (de homicidios) ha bajado, vamos a investigar cada caso de homicidio", aseguró el presidente en una declaración a la prensa en la Casa Presidencial.

El gobernante explicó que la baja notable en las cifras de homicidios que se registra en la actualidad permitirá destinar más recurso humano y material para labor de investigación, contrario a lo que ocurría en años anteriores que ante las elevadas cifras de asesinatos era "imposible" para las autoridades poder resolver cada caso pese a indagarlos.

"Ahora que se ha reducido los homicidios tenemos que empezar una nueva estrategia", sostuvo Bukele, tras señalar que pronto estará terminado un moderno Centro de Investigación Forense en el cual se podrá contar con última tecnología para pruebas de balística, ADN y otras para investigación en contra de la criminalidad.

"Hemos tenido excelentes resultados (en contra de la violencia homicida), pero es hora de una nueva visión en donde podamos ver ya no solo bajar la cifra de homicidios, sino encontrar a los homicidas", sostuvo Bukele.

En 2018 El Salvador cerró con 3.347 homicidios, una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, y ese año los registros oficiales indicaron que el país cerró con 2.404 homicidios y una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

Al cierre de 2020 esas cifras se redujeron nuevamente al registrarse en ese año 1.322 homicidios, para una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Para impulsar la estrategia de investigación de homicidios, el mandatario nombró a Gustavo Villatoro como nuevo ministro de Justicia y Seguridad, en sustitución de Rogelio Rivas.

El mandatario también dijo que los casos de personas desaparecidas como parte de la violencia criminal también serán investigados cada uno de ellos, aunque no mencionó cifras sobre esa problemática.