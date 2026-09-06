Los centros de datos de IA ahora consumen menos recursos, según afirman los gigantes tecnológicos

En lugares con climas extremos, o durante una ola de calor, sigue siendo necesario el flujo de aire frío o la evaporación del agua.

Los centros de datos se están topando con una fuerte ola de indignación pública en Estados Unidos debido a su insaciable consumo de agua y energía. Los gigantes tecnológicos que invierten miles de millones de dólares en ellos afirman que, al menos, el problema del agua tiene solución.

Los centros de datos son almacenes repletos de servidores informáticos que hacen funcionar internet y, cada vez más, la inteligencia artificial. Los ordenadores se calientan y para mantenerlos fríos se necesita agua.

El gigante estadounidense de los chips, Nvidia, afirmó en un informe de junio que puede eliminar casi por completo el consumo de agua en algunas instalaciones al implementar DSX, su sistema más reciente para el diseño y la gestión de centros de datos de IA.

Es una afirmación audaz, y la industria está bajo una presión creciente para cumplirla.

Según la consultora Rystad Energy, en 2025 los centros de datos consumieron 222.000 millones de litros (59.000 millones de galones) de agua en todo el mundo para la refrigeración. Sin medidas de adaptación, la cifra podría casi triplicarse hasta alcanzar los 644.000 millones de litros en 2030, según estimaciones de Rystad. Las medidas para limitar el crecimiento podrían evitar que se duplique.

El nuevo método de Nvidia utiliza un sistema de refrigeración de circuito cerrado en el que el líquido fluye directamente a través de los servidores, lo más cerca posible de los chips, cuya temperatura puede superar los 80 °C (176 °F).

El problema es que "existe una relación de compromiso bastante directa entre la cantidad de agua que se usa y la cantidad de energía que se usa" para el control de la temperatura, dijo Andy Masley, un investigador independiente que cubre temas de IA y centros de datos.

Reducir el consumo de agua suele implicar un mayor consumo de energía, ya que el líquido que circula por esas tuberías selladas aún debe enfriarse de alguna manera, normalmente haciendo pasar aire sobre él, y eso requiere electricidad.

Nvidia soluciona parte de este problema permitiendo que el líquido entre en los servidores a una temperatura superior a la habitual, a 45 °C.

Según el Uptime Institute, organismo que certifica los centros de datos, la mayoría de los demás sistemas de circuito cerrado funcionaban a unos 32 °C en 2024.

Al comenzar con agua más caliente, Nvidia no necesita bombear aire frío durante todo el año. Josh Parker, director de sostenibilidad de Nvidia, señaló que "unos simples ventiladores que hagan circular el aire" suelen ser suficientes, aunque a veces es necesario combinar varios métodos.

En lugares con climas extremos, o durante una ola de calor, sigue siendo necesario el flujo de aire frío o la evaporación del agua.

Relaciones públicas

Microsoft, Amazon Web Services (AWS) y Meta declararon a la AFP que también utilizan sistemas de circuito cerrado, los cuales, según afirman, no implican ninguna pérdida neta de agua.

Los dos gigantes de la computación en la nube, que han estado expandiendo sus ya enormes centros de datos, utilizaron más agua en general entre 2022 y 2025, pero su eficiencia en el uso del agua mejoró en un 25 por ciento en Microsoft y en un 37 por ciento en AWS, según sus informes de sostenibilidad más recientes.

Sin embargo, no existe uniformidad en el sector sobre cómo las empresas informan los datos relativos a las iniciativas denominadas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

SpaceX, la empresa de Elon Musk, que ahora es un actor importante en el sector de los centros de datos tras adquirir su compañía de inteligencia artificial xAI, nunca ha publicado un informe ESG.

En junio, la agencia de calificación MSCI otorgó a SpaceX su puntuación ESG más baja.

"Dado que el agua suele ser mucho más barata que la electricidad, las empresas tienen menos incentivos para reducir el consumo de agua basándose únicamente en el coste", afirmó Shaolei Ren, profesor de ingeniería en la Universidad de California, Riverside.

"Existen incentivos", dijo Ren, "pero tienen más que ver con las relaciones públicas en medio de la creciente reacción negativa contra los centros de datos en todo Estados Unidos".

Otro obstáculo es que actualizar un centro de datos antiguo a una tecnología más moderna y que consume menos energía es costoso. Puede que eso importe menos de lo que parece.

Los centros de datos más antiguos son más pequeños y menos potentes que los enormes centros nuevos que se están construyendo actualmente, por lo que, en primer lugar, necesitan menos refrigeración, afirmó Minh K. Le, quien dirige la investigación sobre centros de datos e hidrógeno en Rystad.

Y el agua que utiliza directamente un centro de datos es solo una parte de la historia.

El agua se utiliza para generar la electricidad que alimenta el centro de datos, así como para fabricar sus chips y servidores. En Estados Unidos, ese consumo oculto de agua puede llegar a ser el doble de la cantidad que consume un centro de datos por sí solo.